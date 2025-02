Orlando avverte: «Inter, occhio alla Juventus nelle ultime partite!»

Massimo Orlando dà colpe ad Inter e Napoli per l’andamento delle ultime settimane in campionato. Su TMW Radio riassume così la situazione.

CAMPIONATO – Massimo Orlando ha detto: «Napoli-Inter? Arriva la partita che può ridare la svolta, anche se ho visto il Napoli col Como e non ho capito l’atteggiamento. Bene il primo tempo, molto aggressivi, poi sono crollati. Spero ritrovino la condizione, perché le motivazioni ci saranno naturalmente. E’ il messaggio di una squadra non più compatta. Mi aspetto una reazione di cuore, ma è un Napoli in difficoltà. La situazione nella zona alta della classifica? La Lazio fatica, il Napoli perde, la Fiorentina perde, le partite ora sono tutte alla pari. Se non dai quel qualcosa in più o trovi la giocata del campione, si parte da 50 e 50 anche se ti chiami Inter o Napoli. Quelle che lottano per non retrocedere non le ho mai viste così in partita. Napoli e Inter hanno rimesso in gioco l’Atalanta. Se dovessero pareggiare Inter e Napoli e l’Atalanta vince va a -1 dalla vetta».

Inter, non solo Napoli e Atalanta! Il pericolo per Orlando

PERICOLO – Orlando poi avverte l’Inter: «La Juventus? Occhio a chi è davanti, se ti trovi la Juve vicina nelle ultime partite…Con tutti i suoi problemi la Juve ha un suo gioco. Tutti dovrebbero tenerla in considerazione se si avvicina. Fisicamente sta bene, vince su campi difficili, è vero che dovrebbero crollare in tre, ma le partite sono difficili per tutti e trovarti a 3 punti è un attimo»