Orlando: “Inter non gioca bene, 2 mosse per il derby. Il Milan…”

Intervistato in esclusiva da “Tuttomercatoweb”, Massimo Orlando – ex di Juventus, Milan e Fiorentina – ha parlato del derby tra Inter e Milan e delle mosse che dovrebbe mettere in atto Stefano Pioli per fermare i nerazzurro.

MILAN SISTEMATO – Con un paio di mosse giuste, Stefano Pioli ha sistemato il Milan. Questa l’analisi di Massimo Orlando, ex giocatore – tra le altre – proprio della squadra rossonera: «Credo che Pioli abbia sistemato delle cose mettendo giocatori che prima non giocavano e che a mio parere dovevano essere inseriti subito, come Krunic e Bennacer, ma è una squadra che ancora ha difficoltà e non ha quella continuità da grande. Forse mancano quei grandi giocatori per lottare per qualcosa di importante. Per Ibrahimovic l’età si fa sentire ma dà garanzie ai compagni, se butti la palla avanti lui la sa gestire e domenica si è sentita la sua assenza».

DERBY – Secondo Orlando, sono due le mosse che dovrebbe attuare Pioli per fermare l’Inter nel derby: «Come giocherei il derby se fossi Pioli? L’Inter non gioca bene ma ha fatto un bel passo avanti con Eriksen con cui ha aggiunto qualità. L’importante è cercare di marcare bene Lukaku e mettere una doppia marcatura su Eriksen».