Orlando: «Inter con la Lazio rischia meno della Juventus»

Massimo Orlando sembra non sottovalutare il Genoa in vista della partita con la Juventus. Cita l’Inter e dice questo su TMW Radio.

PARTITE – Massimo Orlando sorprende per il suo intervento: «Il Genoa non concede tanto, l’ambiente è infuocato. Giocare al Ferraris è difficile per chiunque. Mi immagino una partita molto rude e atletica. La Juventus ha giocatori davanti che possono fare la differenza, senza dimenticare le palle inattive. Molto meglio in questo momento affrontare la Lazio che il Genoa. La trasferta dell’Inter è più facile. L’Inter per come sta giocando e per lo stato di forma è favoritissima, la Lazio invece non sta bene. Vive in un’aria di funerale, lo ha detto anche Sarri».