Orlando: «Inter, la colpa è di Inzaghi! Lukaku? Nessun motivo per tenerlo»

Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così dell’Inter e della posizione di Simone Inzaghi dopo la sconfitta col Bologna. Una battuta anche su Lukaku

COLPA – Questa l’opinione di Orlando: «Lautaro Martinez e Marotta hanno detto bene. Marotta ha detto che sono giustamente contenti. Io credo che la colpa sia di Inzaghi. Se perde sette partite, gioca grandi partite con grande squadre e poi ha dei blackout, una profondità di rosa indicata come la migliore, vuol dire che l’allenatore non riesce ad essere convincente dal punto di vista motivazionale in tutte le partite. Ieri l’Inter è stata molle, svogliata, il Bologna ha mangiato Brozovic. Lukaku? DEvi riprendere un allenatore come Conte che gli rompe le palle 24h. Inzaghi non lo vedo andare tutti i giorni a stimolarlo. Il belga ha sbagliato ad andarsene, adesso ha perso la condizone fisica. E non vedo un solo motivo per l’Inter di riprenderlo a meno che non te lo regalino».