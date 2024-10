Orlando: «Inter-Juventus? Manca tanto Lautaro Martinez!»

All’appello negli otto gol segnati durante il derby d’Italia è mancato Lautaro Martinez. Massimo Orlando lo sottolinea parlando su TMW Radio di Inter-Juventus.

ASSENZA – Otto gol sono una rarità in Inter-Juventus, altrettanto raro è non vedere il capitano con la numero 10 tra i marcatori. Ancora una partita a secco, ancora una prestazione deludente per l’argentino. Massimo Orlando ne parla in questo modo: «Quattro gol presi sono tanti, Inzaghi era molto arrabbiato e ha ragione. Dovevi chiuderla sul 4-2, ma l’Inter lo scorso anno aveva una difesa impenetrabile o quasi, oggi invece non va. I gol presi in questo inizio di stagione sono troppi. Lautaro Martinez? Manca tanto, anche perché la fase difensiva parte dall’attacco e Lautaro lo scorso anno pressava tutto e tutti e poi ripartiva. E’ in difficoltà. Credo che la Copa America e non aver fatto la preparazione lo stia pagando».