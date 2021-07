Orlando: «Inter, Inzaghi uomo giusto. Difficile ripetersi in campionato»

Inzaghi sta per misurarsi con una piazza difficile come quella dell’Inter dopo diversi anni alla Lazio fra calciatore e allenatore. Al sito “Passionedelcalcio.it”, l’ex centrocampista Orlando ha parlato del neo tecnico nerazzurro.

BUON CALCIO – Massimo Orlando, ex giocatore fra le altre della Fiorentina, ha parlato del nuovo allenatore dell’Inter, che eredita la panchina dei Campioni d’Italia da Antonio Conte: «Simone Inzaghi è l’uomo giusto? Sì, ha accumulato esperienza dopo diversi anni alla Lazio. I biancocelesti hanno espresso un buon calcio. L’Inter dovrà rinunciare a dei grandi giocatori, pertanto non è detto che si ripeta in campionato. Inzaghi ha accettato questo rischio».

Fonte: Passionedelcalcio.it – Stefano Rizzo