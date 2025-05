Orlando: «Inter impegno più difficile del Napoli! Vedremo…»

Il calendario dell’Inter è decisamente più complicato di quello del Napoli fino alla fine del campionato. Massimo Orlando su TMW Radio dice la sua a riguardo.

CALENDARIO – In questo weekend l’Inter giocherà contro il Torino domenica alle ore 18. Dopo il Napoli al Maradona se la vedrà invece con il Genoa già salvo da tempo ormai grazie al percorso con Patrick Vieira. Massimo Orlando fa pendere gli equilibri da una parte: «Sulla carta è più difficile l’impegno dell’Inter. Il Genoa si è salvato e ha mollato un po’. Il Napoli ha qualche infortunio di troppo ma non credo vorrà fare passi falsi. L’Inter vedremo quanto turnover farà e non credo che regalerà nulla il Torino».

Inter prima del Napoli! Il weekend di Serie A

IMPEGNI – Nel caso di vittoria per l’Inter a Torino la pressione andrebbe tutta sulle spalle del Napoli. La gara con il Genoa non è di certo di quelle più difficili, ma sul calendario è una delle possibili trappole per gli azzurri. Dovrebbe accadere un miracolo per un eventuale spareggio alla fine del mese, ma dopo la qualificazione con il Barcellona ogni speranza va alimentata. Da Torino parte il viaggio verso Monaco di Baviera in cui andranno recuperati giocatori fondamentali, l’obiettivo principale è quello!