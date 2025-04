Orlando: «Inter favorita contro il Bayern Monaco! Il motivo»

Massimo Orlando, in collegamento con TMW Radio, esagera forse nel giudizio della partita che si giocherà tra qualche ora tra Bayern Monaco e Inter.

PRIMA SFIDA – Massimo Orlando reputa i nerazzurri avanti: «Bayern Monaco-Inter? Inter favorita, è una grande occasione da sfruttare vedendo le assenze del Bayern. Troppe critiche però dopo Parma, anche le big con la Champions di mazzo hanno sofferto. Ho trovato certe critiche esagerate. Il pareggio di Parma? Sicuramente una squadra come l’Inter sul 2-0 deve avere la forza di portarla a casa. A un certo punto cambi tutti i big e ti entrano 4 giocatori normali. E l’Inter quando levi certi giocatori diventa una squadra molto normale. I titolari fanno la differenza. Quando ne cambi tanti, contro una squadra che è affamata adesso per i suoi obiettivi, ecco quello che succede, anche una grande va in difficoltà»