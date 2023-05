Orlando: «Inter, è scoccato qualcosa. Inzaghi? Risultati parlano per lui»

Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter attesa dall’Euroderby di Champions League contro il Milan. Una battuta anche su Lukaku

RIPRESA – Queste le considerazioni di Orlando: «Inter in ripresa? Non so cosa sia successo. Poi qualcosa è scoccato. C’è stato un miglioramento di tutta la rosa, fisico, ed una sicurezza riacquisita in difesa per merito di Acerbi che sta giocando benissimo. E poi l’aver ritrovato Lukaku davanti. Riscatto? Adesso sì a delle condizioni vantaggiose, ma lo riscatterei. Inzaghi? I risultati parlano per lui, non mi sento di dire più nulla».