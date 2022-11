Orlando: «Inter con Kessié farebbe un’affare! Che beffa per il Milan»

Massimo Orlando, ex giocatore – tra le altre – di Fiorentina, Milan e Juventus, sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo il possibile interesse dell’Inter per l’ex Milan Frank Kessié

GRANDE AFFARE – Frank Kessié proposto ai nerazzurri? Di lui ne ha parlato l’ex giocatore Massimo Orlando: «Una beffa per il Milan? Sicuramente. Sarebbe peggio di Hakan Calhanoglu. Va via per soldi, poi torna e va all’Inter. A volte i giocatori dimostrano davvero di avere poca intelligenza. Sei in una squadra e in un campionato importante, sarebbe una beffa se finisse all’Inter, che farebbe un grande affare comunque. È bravo a dare equilibri davanti alla difesa. Se torna per me a Milano succede un bel casino. Dispiacerebbe per il Milan perché faceva la differenza».