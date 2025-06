Orlando incorona Esposito: «Inter, tienilo! Ha il gol nel sangue»

Orlando non ha dubbi sulle qualità di Francesco Pio Esposito. L’ex giocatore, oggi opinionista, stravede il classe 2005 dell’Inter.

IL REPARTO OFFENSIVO DELL’INTER – Su Tmw Radio, si parla di Francesco Pio Esposito ma nel complesso dell’intero attacco dell’Inter, che nella prossima stagione potrebbe essere composto da Lautaro Martinez, Thuram, Yann-Ange Bonny e dello stesso Esposito. Massimo Orlando si esprime così: «Lautaro e Thuram rimangono una coppia intoccabile e poi gli altri due giovani, Bonny ha dimostrato a Parma di essere un’ottima riserva. Pio Esposito è un ottimo giocatore, ce l’hai in casa e lo tieni, inutile mandarlo in giro».

DA TENERE IN ROSA – Poi Orlando, focalizzandosi solamente su Francesco Pio Esposito, lo ha incoronato in questo modo: «È veramente forte, non gli manca nulla. È intelligente nei movimenti, è forte fisicamente, davanti alla porta non trema. Ha il gol nel sangue, mi sembra uno predisposto a diventare molto forte. Ha fatto la sua gavetta e avrà le sue chance all’Inter. Lautaro e Thuram sono sì intoccabili ma avrà le sue opportunità». A proposito di Esposito, contro il River Plate ha giocato per la prima volta da titolare con la maglia dell’Inter e allo stesso tempo ha segnato il suo primo gol. Insomma, una sorta di predestinato.