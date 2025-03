Orlando, la ‘gufata‘ sull’Inter: «L’Atalanta non vince in casa dal…»

L’Inter giocherà domenica contro l’Atalanta. Scontro scudetto in Serie A, Massimo Orlando su TMW Radio tira la ‘gufata‘.

RENDIMENTO – Atalanta-Inter si giocherà al Gewiss Stadium. Nelle ultime settimane la squadra di Gian Piero Gasperini ha sofferto il rendimento casalingo. Massimo Orlando lo ricorda a pochi giorni dal match scudetto: «L’Atalanta non vince in casa dal 22 dicembre, fatica di più in casa. In più Gasperini ha sempre sofferto l’Inter e in particolare Inzaghi. Io dico che sarà una partita impossibile da pronosticare. Sono entrambi forti gli attaccanti, l’Atalanta quando attacca poi difende uomo a uomo e non so chi può tenere ora Thuram. Spero non venga fuori un pareggio»