Orlando: «Inter, follia lasciare Bellanova! Brozovic e Onana perdita pesante»

In linea generale Orlando valuta positivamente il mercato dell’Inter. L’ex calciatore, parlando su TMW Radio, però ha qualcosa da dire su Bellanova e sui presunti addii di Onana e Brozovic.

PRIVAZIONE – Massimo Orlando la pensa così sui primi movimenti di mercato nerazzurri: «Mi sorprende che l’Inter abbia messo sul mercato Bellanova, perché è fortissimo. Mette sempre la palla bene. Privarsi di un giocatore così per me è una follia. Come sempre dobbiamo aspettare con questo mercato. Prima bisogna vedere quali giocatori l’Inter sceglie di vendere per fare cassa e per poi fare mercato. Certo, perdere due giocatori come Onana e Brozovic è pesante. Onana, soprattutto quando ha trovato tranquillità, ha dato l’impressione di essere un super portiere. Brozovic è un grande giocatore però credo che il suo sia un ruolo più facile da sostituire, l’Inter ha anche Asllani. Il protiere è un ruolo un po’ più complicato. L’Inter mi sembra che si stia muovendo bene».