Orlando: «Ederson diverso da Calhanoglu, ma grandissimo giocatore»

Orlando parla di Ederson e di Calhanoglu, con l’Inter che potrebbe sostituire il turco con il centrocampista brasiliano dell’Atalanta.

GIOCATORI DIVERSI – L’Inter starebbe pensando ad Ederson per sostituire Calhanoglu e Massimo Orlando, a Tmw Radio, ne parla così: «Sono due giocatori diversi, Calhanoglu ha imparato negli anni a diventare bravo anche in fase di non possesso. Ederson non ha la qualità nella distribuzione dei palloni. È bravo nel pressing ma non ha la palla in verticale. Sarebbe comunque un grandissimo giocatore».