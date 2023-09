Orlando: «Derby esame per il Milan! Inter può far male in un modo»

Inter-Milan andrà in scena domani alle 18. Secondo Massimo Orlando, intervenuto su TMW Radio, l’esame è tutto per i rossoneri

ENTUSIASMO – Queste le considerazioni di Massimo Orlando: «Il Milan ha entusiasmato in queste partite. Da valutare in fase difensiva dove non l’abbiamo vista. Senza Tomori temo manchi velocità e l’Inter, con tutti i giocatori d’inserimento che ha, può far male lì. È un esame per il Milan in questo momento. Rossoneri senza gol negli ultimi 4 derby? Giocherà con pressione addosso importante proprio per questo. Perdere un altro derby sarebbe davvero pesante, ma c’è la consapevolezza che questa Inter è forte».