Orlando: «Con la Germania Bastoni doveva giocare nel suo ruolo!»

L’Italia ha perso contro la Germania per 2-1 e tra poche ore avrà la gara di ritorno in Nations League. Su TMW Radio Massimo Orlando dà un consiglio a Luciano Spalletti su Alessandro Bastoni.

SCELTE – L’Italia ha perso contro la Germania per 2-1 a San Siro, ma la qualificazione alle semifinali di Nations League non è persa. Massimo Orlando cerca di dare un consiglio al Ct Luciano Spalletti su un giocatore dell’Inter: «Il telaio c’è, sia in difesa che a centrocampo. Contro la Germania poteva giocare Buongiorno centrale e Bastoni nel suo ruolo naturale dove fa meglio, ma comunque aveva già fatto il centrale. Sono esperimenti che vanno provati, io sono preoccupato per l’attacco. L’ultimo giocatore che ha fatto la differenza davanti è stato Chiesa agli Europei vinti, gli altri da Immobile a Zaniolo, da Berardi a Insigne ti davano qualità ma non hanno fatto poi la differenza. Sono preoccupato dalla fase offensiva, per il resto credo stia nascendo una buona Italia».