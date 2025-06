Orlando: «Chivu all’Inter dovrà essere sostenuto con acquisti!»

Orlando parla delle panchine di Inter, Juventus e Roma. E parlando di Chivu in particolare si concentra sul mercato.

MOSSE AZZARDATE – Massimo Orlando a Tmw Radio sulla scelta di Inter, Juventus e Roma sulla panchina: «I tre allenatori sono tutti in difficoltà. Sono mosse azzardate. La Juve non ha potuto prendere Conte, l’Inter si è trovata spiazzata dall’addio di Inzaghi, Juric se pensiamo cosa ha fatto Gasperini in 9 anni a Bergamo…per me partono tutti con problematiche, i rischi ci sono però magari escono fuori delle sorprese. Chivu all’Inter deve essere sostenuto dalla società anche con una campagna acquisti all’altezza».