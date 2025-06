Orlando: «Chivu? Fossi un tifoso dell’Inter non sarei contento»

Massimo Orlando riassume in poche parole il malumore dei tifosi dell’Inter maturato nel giro di una settimana appena. L’opinionista interviene su TMW Radio sulla scelta di Cristian Chivu.

ALLENATORE – Massimo Orlando ha espresso il suo parere sulla decisione della dirigenza nerazzurra: «Chivu-Inter? Scelta molto delicata, rischiosa, ma non c’erano tante alternative. L’Inter ha dovuto scegliere in fretta dopo il rifiuto di Fabregas. Conosce l’Inter, c’è bisogno che anche la società lo aiuti con un mercato giusto. Fossi un tifoso dell’Inter non sarei contento ma bisogna dargli tempo. Se Fabregas e Vieira hanno detto no, vuol dire che non hanno ricevuto rassicurazioni sul mercato. Fabregas a Como sta da Dio, può scegliere, può lavorare ancora un anno sulle sue idee in un posto tranquillo. E forse le sue ambizioni sono di andare fuori dall’Italia»