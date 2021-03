Orlando: «Champions League, Inter sicura. In 3 per l’unico posto rimasto»

Massimo Orlando, ex centrocampista e ora opinionista, parla della corsa per i quattro posti in Champions League, di cui uno sarebbe – a suo dire – già sicuro per l’Inter

QUATTRO POSTI – Queste le parole di Massimo Orlando, ex centrocampista e ora opinionista, riguardo la lotta Champions League nel campionato di Serie A, ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà”. «L’Atalanta la vedo nettamente superiore a tutte le contendenti, credo – ha dichiarato l’ex giocatore, tra le altre, di Fiorentina e Reggina – che l’unico posto da dividersi se lo giocheranno Napoli, Milan e Roma. Vedo già sicure anche Inter e Juventus».