Orlando: «Barella-Lukaku? Cose che succedono! Inzaghi? Basta poco…»

Angelo Orlando, ospite a Radio Sportiva, ha parlato dell’episodio avvenuto in Sampdoria-Inter tra Barella e Lukaku (vedi focus). L’ex calciatore nerazzurro ha poi detto la sua sull’operato di Simone Inzaghi in questi due anni.

COSE DA SPOGLIATOIO − Angelo Orlando ha espresso un suo parere sulla lite avvenuta lunedì sera tra Lukaku e Barella durante Sampdoria–Inter. Le sue parole: «Sono cose che succedono, sono sempre successe e succederanno. In un momento di tensione con le aspettative diverse da quelle che poi effettivamente si sono verificate in partita, può succedere che voli qualche parolina di troppo. Poi però ci si chiarisce e si va avanti pensando alle prossime partite con la voglia giusta».

OTTIMO ALLENATORE − L’ex calciatore nerazzurro ha poi giudicato l’operato di Simone Inzaghi nelle ultime due stagioni con l’Inter: «Sicuramente Inzaghi è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato in tutti questi anni. Sta vincendo tante coppe e ha vinto tanto. Ovviamente poi bisogna stare sempre molto attenti e basta poco perché le cose cambino. Per questo è normale che ci siano delle critiche. Lui sta facendo un ottimo lavoro, l’Inter ha le sue possibilità di giocare in coppa e quindi è ancora tutto aperto. Peccato per il campionato dove non c’è stata quella continuità che noi tutti ci aspettavamo, ma ormai è andata così».