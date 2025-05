Orlando avverte già: «Inter, il Napoli rischia contro il Parma!»

L’Inter alla prossima giornata affronterà la Lazio, mentre il Napoli se la vedrà con il Parma al Tardini. Massimo Orlando avverte sulle due gare per lo scudetto su TMW Radio.

LOTTA SCUDETTO – L’Inter ha recuperato due punti al Napoli in questo weekend vincendo contro il Torino e sfruttando perciò il mezzo passo falso degli avversari con il Genoa. Nella notte del Maradona qualche paura si è creata intorno alla squadra di Antonio Conte e le prossime due giornate diventano così ancor più decisive. Tra pochi giorni i nerazzurri ospitano la Lazio, mentre i partenopei se la vedranno con il Parma di Cristian Chivu.

Inter, senti Orlando sul Napoli!

COMMENTO – Massimo Orlando avverte già tutti sulle due partite che tutti attendono per la lotta scudetto: «Il Napoli rischia a Parma. E’ vero che il Napoli ha sempre vinto con risultati risicati, ieri qualche errorino nella gestione della partita c’è stato. E’ vero che il Napoli ha ancora un punto di vantaggio ma la partita di Parma è rischiosa. Si è già giocato i bonus, che poteva giocarsi a Parma. Ora deve vincerle entrambe. L’Inter è vero, giocherà con la Lazio, ma di quelle in lotta per la Champions è quella che ha meno possibilità di tutti»