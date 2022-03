Orlandini: «Liverpool-Inter utile per il futuro. Tornare a Milano con prestazione»

Dagli studi di Sportitalia, Orlandini si è espresso a proposito di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Per l’ex giocatore, per i nerazzurri gara utile indipendentemente dal risultato.

PER IL FUTURO − Pierluigi Orlandini ritiene che il match col Liverpool può aiutare per il prosieguo del campionato: «Nel calcio mai dire mai, però il risultato dell’andata è molto pesante. Il Liverpool è una squadra molto forte e l’Inter arriva da un risultato che ha dato morale. Vedremo, però sarà partita utile anche per il futuro. Perché tornare a Milano con una prestazione molto importante è diverso da uscire bastonati da Anfield».