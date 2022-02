Oristanio torna al gol col Volendam! E Stankovic blinda ancora la porta

Oristanio torna al gol con il Volendam, capolista dell’Eerste Divisie. E nella vittoria di stasera contro l’Utrecht II (2-0) Stankovic tiene ancora la porta inviolata.

IN TESTA – Il Volendam mantiene il +4 sull’Emmen, nella corsa per il primato in Eerste Divisie. Nella partita di stasera della seconda serie olandese contro l’Utrecht II spicca Gaetano Oristanio: il giocatore in prestito dall’Inter apre le marcature al 12’, mentre Bilal Ould-Chikh firma il definitivo 2-0 al 35’. Per Oristanio si tratta del quarto gol in ventuno presenze, non segnava dal 26 novembre al Den Bosch. Nel Volendam di Wim Jonk ancora imbattuto Filip Stankovic, che sale a 355’ consecutivi con la porta inviolata.