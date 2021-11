Oristanio titolare, pareggio e fuga rimandata. Problemi per Stankovic

Oristanio è partito titolare in Volendam-Emmen, match di Eerste Divisie. Stankovic, altro giovane in prestito dall’Inter, out per un problema fisico.

UN PUNTO – Gaetano Oristanio scende in campo dal primo minuto con la maglia del Volendam contro l’Emmen. La squadra di Wim Jonk passa in vantaggio con Daryl van Mieghem al 10′. Il raddoppio arriva al 25′ ed è firmato dal bomber Robert Mühren. Gli ospiti accorciano le distanze al 33′ con Jeredy Hilterman. Il primo tempo si chiude sul 2-1. Nella ripresa ancora Hilterman realizza il pareggio su rigore all’82’. Il punteggio finale è 2-2. Con questo risultato, il Volendam sale a 31 punti in classifica dopo 14 giornate, +5 proprio sull’Emmen che rallenta la fuga della capolista. 60′ in campo per Oristanio, fuori l’altro talento in prestito dall’Inter Filip Stankovic per un problema fisico. Al suo posto tra i pali Barry Lauwers.