Oristanio (senza Stankovic) subentra, per il Volendam un pari

Oristanio e Stankovic sono i due giocatori dell’Inter prestati al Volendam, nella seconda serie olandese. Stasera ha giocato solo il primo, nell’1-1 con l’Excelsior.

UNO FUORI, L’ALTRO ENTRA – Nel Volendam di Wim Jonk oggi spazio solo per Gaetano Oristanio. Con Filip Stankovic fuori per squalifica tocca all’altro prestito dall’Inter scendere in campo nella terza giornata di Eerste Divisie, in casa dell’Excelsior. Oristanio subentra a Joey Antonioli al 60’, già sul risultato di 1-1. Nel primo tempo i gol di Thijs Dalinga per la formazione locale al 40’ e di Robert Muehren per gli ospiti nel primo minuto di recupero. Il Volendam tornerà in campo venerdì prossimo (ore 20) contro il MVV Maastricht (con Stankovic di nuovo a disposizione). Il club olandese cerca ancora la prima vittoria in campionato, sin qui due pareggi e una sconfitta. Per Oristanio stasera seconda presenza.