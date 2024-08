Oristanio: «Ringrazio l’Inter, mi ha cresciuto! Grande società»

Oristanio è uno dei nuovi acquisti del Venezia neopromosso in Serie A. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter in conferenza stampa ha ringraziato il club nerazzurro.

PRESENTAZIONE – Gaetano Oristanio dopo l’esperienza al Cagliari in prestito è stato ceduto al Venezia, lasciando definitivamente l’Inter. In conferenza stampa ha ringraziato il club nerazzurro e si è presentato così: «Sono molto contento di essere qui, Venezia è una bella città. A livello fisico sto bene. Stiamo lavorando bene con il mister e con lo staff, con tutti i compagni e con la squadra che è molto unita ed è la cosa più importante in questo momento. Per me è un onore che una squadra ha puntato così su di me. Il direttore ha creduto in me e io ho sposato il progetto. Esperienza in Olanda? Io la consiglio a molti giovani quando escono dalla Primavera. Approcciarsi a un campionato estero e a un altra cultura fa sempre bene perché in questo mondo chi si adatta per primo vince. Mister Ranieri mi ha lasciato molto, anche a livello umano. Lo ringrazio veramente perché il primo anno in Serie A non è mai facile per nessuno e siamo riusciti a concludere conquistando il nostro obiettivo che era la salvezza».

Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro

NUOVA ESPERIENZA – Oristanio ringrazia l’Inter per l’esperienza fatta: «Sono cresciuto a Milano dopo aver trascorso cinque anni. A loro dico grazie. L’Inter lo sappiamo tutti, è una grandissima società anche a livello giovanile e ti fanno crescere molto».