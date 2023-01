Oristanio: «Perché all’Inter? Spiego! 3 impressionanti. Eriksen disponibile»

Gaetano Oristanio, in prestito al Volendam dall’Inter, ha parlato della sua scelta di andare all’Inter nonché di tre giocatori della Prima squadra che più lo hanno impressionato. Poi una chiosa su Eriksen. Le sue parole su Calciomercato.com

CURA DEI DETTAGLI − Oristanio spiega la scelta di andare all’Inter: «Mi hanno fatto sentire subito a casa. Avevo proposte anche da Juventus e Roma, ma l‘Inter mi ha convinto per l’organizzazione e cura dei particolari. In campo mi sono dovuto abituare a ritmi più alti e ho imparato a posizionarmi meglio e lavorare sui dettagli. Quell’esperienza mi ha fatto crescere anche come persona».

IN ALLENAMENTO − Poi Oristanio spiega il lavoro con i grandi: «Ho fatto qualche allenamento con la prima squadra e sono rimasto impressionato da come lavorano Sensi, Brozovic e Lautaro Martinez; vederli allenarsi da vicino fa effetto, sbagliano pochissimo. Lukaku è enorme, mamma mia. Ha uno strapotere fisico pazzesco, quando mi ritrovavo vicino a lui era come se non esistessi. Anche lui è sempre stato molto attento a lavorare sui dettagli. Tra i più disponibili c’era Christian Eriksen».