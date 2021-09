Oristanio di nuovo titolare, vittoria rocambolesca per il Volendam!

Oristanio è partito titolare in Oss-Volendam, match di Eerste Divisie. Il giovane talento in prestito dall’Inter continua la sua crescita in Olanda. Ancora fuori invece Stankovic.

RIMONTA – Wim Jonk, tecnico del Volendam, crede in Gaetanio Oristanio e continua a puntare su di lui. Il talento in prestito dall’Inter è infatti stato schierato nell’undici titolare anche nel match di questa sera, Oss-Volendam. Nel primo tempo le squadre non si sono fatte male e sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Nella ripresa, a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Joshua Sanches al 55′. La squadra di Oristanio trova subito il pareggio con Denso Kasius un minuto dopo. Le emozioni non sono finite. Di nuovo l’olandese Sanches riporta la partita sul 2-1 al 63′, firmando una doppietta. Il Volendam non si arrende e trova prima il gol del 2-2 con Ibrahim El Kadiri all’83’ e poi la rete del vantaggio con Damon Mirani all’86’. Match ribaltato nell’arco di 3′. Il punteggio finale è 2-3. Per Oristanio 75′ in campo prima di essere sostituito da Martijn Kaars. Il Volendam sale a 15 punti dopo 8 giornate, al terzo posto in classifica. Ancora problemi per Filip Stankovic, neanche convocato.