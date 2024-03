Oristanio: «Male in Cagliari-Inter? Emozionato per due fattori!»

Gaetano Oristanio, cresciuto nel vivaio dell’Inter e dalla scorsa estate in prestito al Cagliari, si racconta nel corso di un intervento a Videolina Sport. Di seguito le parole del calciatore italiano.

CRESCITA – Gaetano Oristanio ripercorre la sua carriera, nata nell’Inter, passata dal prestito al Volendam e ora sfociata nell’avventura a Cagliari. Poi il calciatore si sofferma sulla sfida contro i nerazzurri: «Sono cresciuto all’Inter e ho fatto le giovanili lì. Poi ho avuto la fortuna di fare due anni di grandissima esperienza in Olanda, che mi hanno cresciuto come giocatore e come ragazzo. Ora sono in un bellissimo posto come la Sardegna e mi sto trovando molto bene. Non ho ancora fatto nulla, ho appena iniziato questo percorso calcistico e sono molto contento. Dobbiamo intanto finirlo alla grande quest’anno. La mia prestazione negativa in Cagliari-Inter? C’è l’emozione a volte, ma in questo lavoro bisogna che sia neutra. Diciamo che ci sono state una serie di componenti: era la mia prima partita in Serie A, contro la mia ex squadra. Non trovo scusanti, è andata male perché abbiamo perso ma siamo andati avanti».