Oristanio: «Felice al Volendam, non vedo l’ora di giocare in Eredivisie»

Gaetano Oristanio giocherà ancora al Volendam la prossima stagione. L’Inter e il club olandese hanno trovato l’accordo. Il centrocampista si è espresso con entusiasmo

BIS − Dopo l’annuncio ufficiale (vedi articolo), Oristanio si è espresso con soddisfazione per il rinnovo di un altro anno con il Volendam. Così il giocatore di proprietà dell’Inter: «Sono molto felice di poter rivedere il club, la squadra, lo staff e la dirigenza. Farò del mio meglio per la squadra e per i tifosi. Non vedo l’ora di giocare in Eredivisie».

Fonte: fcvolendam.nl