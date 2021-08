Oristanio: «Felice di essere al Volendam. Ho un obiettivo in mente»

Come comunicato nella giornata di oggi, Gaetano Oristanio è passato in prestito dall’Inter al Volendam (vedi articolo). Il giocatore si è subito presentato, mostrando tutta la sua voglia di far bene con il nuovo club.

NUOVO ARRIVO – Gaetano Oristanio si è presentato così ai tifosi del Volendam, dopo l’arrivo in prestito dall’Inter: «Sono molto felice di essere qui e di far parte della squadra. Il tecnico e lo staff mi stanno già aiutando a farmi sentire a mio agio. L’obiettivo principale è naturalmente la promozione in Eredivisie. È molto difficile, ma lavoreremo partita dopo partita per riuscire a raggiungerlo».