Oristanio: «Cagliari, felice per il ritorno in Italia! Serie A campionato difficile»

Oristanio è tornato in Italia da protagonista con la maglia del Cagliari, dopo un inizio non semplice, ha parlato di questo e dell’impatto con il calcio italiano in un’intervista rilasciata su Sky Sport.

INIZIO NON SEMPLICE – Gaetano Oristanio ha parlato così dell’inizio di stagione con il Cagliari: «Felice per questo inizio di stagione. Ho giocato due anni in Olanda dove ho fatto esperienza e mi sono trovato bene. Avevo voglia di tornare in Italia, ma la strada è ancora lunga. Ringrazio il Cagliari per questa opportunità. La Serie A è un torneo difficile, molto fisico e tattico. Ma l’importante è sapersi adattare. Per noi non è un momento facile, ma c’è tanta voglia e lo spirito per fare bene».