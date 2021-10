Oristanio ancora titolare, il Volendam vola in classifica! Si rivede Stankovic

Oristanio, giovane in prestito dall’Inter, è partito di nuovo titolare in Volendam-Almere City, match di Eerste Divisie terminato sul punteggio di 3-2. Si rivede Stankovic in panchina.

COPPIA NERAZZURRA – Gaetano Oristanio è volato in Olanda in prestito dall’Inter, si è preso il posto da titolare e ora non lo molla più. Il tecnico degli olandesi Wim Jonk continua a puntare su di lui e lo sceglie dal primo minuto anche nel match Volendam-Almere City. I padroni di casa passano in vantaggio al 9′ con Robert Mühren su assist di Denso Kasius. L’Almere City trova il pareggio al 31′ con Maarten Pouwels, che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Nella ripresa, ancora Mühren con una doppietta riporta avanti il Volendam al 53′. Il tris lo serve Martijn Kaars al 73′. Gli ospiti accorciano le distanze al 91′ con Daniël Breedijk. Il match si chiude sul punteggio di 3-2. Il Volendam sale a 18 punti, secondo in classifica dopo 9 turni. Per Oristanio 54′ in campo. In panchina si rivede anche Filip Stankovic, dopo un periodo di stop per infortunio.