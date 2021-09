Oristanio, ancora titolare nel Volendam ma senza gol. Stankovic out

Oristanio è partito titolare anche oggi in Volendam-Roda, ma a differenza dell’ultima partita non ha trovato la via della rete. La sua squadra non è andata oltre il pareggio.

ALTRA PRESENZA – Dopo il gol contro il De Graafschap, il suo primo in assoluto con la maglia del Volendam (vedi articolo), questa sera Gaetanio Oristanio è partito di nuovo titolare contro il Roda, ma non è riuscito a iscrivere il suo nome nel tabellino della partita. Il match è terminato con il punteggio di 2-2. Robert Mühren ha portato in vantaggio il Volendam al 27′. Nella ripresa la squadra di Wim Jonk è rimasta in dieci uomini per l’espulsione di Daryl van Mieghem al 53′ e al 76′ l’autogol di Boy Deul ha pareggiato il conto. Nonostante l’inferiorità numerica, i padroni di casa hanno trovato il nuovo vantaggio all’85’ con Denso Kasius, prima di subire l’immediato pareggio firmato da Stefano Marzo. Per Oristanio 57′ prima di essere sostituito. Ancora out per problemi fisici Filip Stankovic. Il Volendam va così a 9 punti in classifica.