Oristanio ancora titolare, vittoria per il Volendam. Stankovic indisponibile

Oristanio è sceso in campo dal primo minuto in Volendam-Venlo. Il giovane talento in prestito dall’Inter ha preso parte alla vittoria per 2-1 della sua squadra.

TRE PUNTI – Dopo i 57′ contro il Roda (vedi articolo), Gaetano Oristanio è partito di nuovo titolare questa sera contro il Venlo, nel match della settima giornata di Eerste Divisie. Per il classe 2002 in prestito dall’Inter 61′ in campo prima di essere sostituito da Ibrahim El Kadiri. Il Volendam è passato in vantaggio al 14′ con Robert Mühren. Il gol del pareggio degli ospiti è arrivato pochi minuti più tardi, al 22′ con Tristan Dekker. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 1-1. Nella seconda frazione di gioco, il Volendam è tornato di nuovo in vantaggio con Boy Deul al 48′. Il match si è chiuso sul 2-1 per i padroni di casa. Altra partita saltata da Filip Stankovic, ancora indisponibile. Il Volendam vola a 12 punti in classifica.