Oriali via dall’Inter, Biasin gli dedica un pensiero: «Interista per sempre!»

Oriali è stato sollevato dal suo incarico di First Team Technical Manager, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale dell’Inter (vedi articolo). Su Twitter, il giornalista Biasin ha commentato l’addio della leggenda nerazzurra.

NERAZZURRO DENTRO – I tifosi dell’Inter stanno vivendo un’estate piena di addii eccellenti. L’ultimo in ordine temporale è quello di Gabriele Oriali, che da oggi non è più il First Team Technical Manager del club milanese. Altra perdita pesante per la società nerazzurra. Dopo il saluto del vicepresidente Javier Zanetti (vedi articolo), è arrivato anche quello del giornalista Fabrizio Biasin su Twitter: “Viva Gabriele Oriali, interista per sempre”. Una dedica importante per una figura che resterà per sempre nella storia dell’Inter.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin