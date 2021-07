Oriali verso l’addio all’Inter, ma resterà in FIGC con Mancini – CdS

Tra le colonne del “Corriere dello Sport” oggi in edicola si parla anche di Lele Oriali, ormai a un passo dall’addio all’Inter.

CIAO INTER – Anche Lele Oriali si prepara a salutare l’Inter dopo le stagioni al fianco di Antonio Conte e uno scudetto – l’ennesimo -, conquistato in nerazzurro. L’ufficialità ancora non c’è, ma nonostante un altro anno di contratto, Oriali va verso l’addio all’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, però, resterà in FIGC al fianco di Roberto Mancini.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

