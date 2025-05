Oriali: «Squadre più competitive dietro! Conte? Rumors lontani»

Oriali parla prima di Parma-Napoli e anche di Inter-Lazio, partite che interessano la lotta scudetto. Così il collaboratore di Conte prima della partita del Tardini.

DUE OBIETTIVI – Prima di Parma-Napoli, Lele Oriali è stato raggiunto da DAZN parlando in questa maniera: «Abbiamo fatto un’annata straordinaria fino ad oggi, anzi ringrazio a nome mio e della società quelli che hanno lavorato per conquistare l’obiettivo della Champions League, entrandoci dalla porta principale. E abbiamo anche guadagnato l’accesso alle semifinali di Supercoppa».

CONTE – Sempre Oriali sull’allenatore degli azzurri: «Conte ha portato esperienza con la cultura del lavoro ed è un vincente. Lui il migliore quando si prendono delle situazioni complicate, come quella che abbiamo preso noi. Futuro? I rumors li abbiamo sempre tenuti fuori da Castelvolturno, non ci siamo fatti distrarre da voci per destabilizzarci». I due hanno lavorato insieme anche in Nazionale e poi all’Inter, dove hanno vinto il diciannovesimo scudetto.

CULTURA DEL LAVORO – Infine, Oriali lancia pure una frecciatina verso le altre squadre: «Si è entrati parlando in maniera chiara e decisa al gruppo che arrivava da una stagione molto negativa, portando disciplina, rispetto e cultura del lavoro. Consideriamo, comunque, che ci sono squadre più competitive della nostra e sono dietro».