Oriali non farà parte della spedizione azzurra domani e difficilmente raggiungerà il gruppo nei prossimi giorni. Il Team Manager dell’Italia per il momento deve “scegliere” la compagnia di Conte a quella di Mancini. Anche se l’Inter avrebbe preferito fosse così anche per i calciatori

DOPPIO RUOLO – A differenza di quanto ipotizzato ieri (vedi articolo), alla fine Lele Oriali non ha accompagnato i tre interisti che oggi hanno raggiunto il ritiro della Nazionale Italiana a Parma (vedi articolo). Si tratta di una scelta precauzionale dopo il focolaio Covid-19 che ha colpito l’ambiente nerazzurro nell’ultima settimana. Così come gli altri interisti rimasti ad allenarsi ad Appiano Gentile agli ordini di Antonio Conte, Oriali per il momento continuerà l’isolamento fiduciario a Milano. Tra poco, direttamente dal ritiro dell’Italia, parlerà il CT Roberto Mancini, che dettaglierà meglio la situazione relativa ai giocatori dell’Inter appena unitisi al gruppo azzurro. E magari avrà l’occasione di salutare a distanza l’amico Oriali, dandogli appuntamento per i prossimi impegni. Una soluzione precauzionale che l’Inter avrebbe preferito anche per i calciatori, oltre che per il Team Manager.