Oriali: «Inter rimessa in piedi con Conte! Scudetto? Due le favorite»

Lele Oriali, storico centrocampista dell’Inter e oggi stretto collaboratore di Antonio Conte al Napoli, ha parlato del loro lavoro in nerazzurro e poi dell’attuale corsa scudetto.

RICOSTRUZIONE – Intervistato da Radio CRC, Lele Oriali ha elogiato Antonio Conte con cui ha lavorato anche all’Inter per due anni: «L’idea era di ripartire, scegliendo il mister che in fatto di ricostruzioni è il numero uno: anche all’Inter anni fa arrivammo in una situazione da rimettere in piedi, erano tanti anni che non vincevano nulla. In queste situazioni in cui ci sono difficoltà, Conte si esprime al meglio, lo intrigano e così ha accettato il Napoli».

Oriali incorona l’Inter, con l’Atalanta, la favorita per lo scudetto

FAVORITE – Lo stesso Oriali ha poi detto la sua sulla corsa per lo scudetto: «L’Atalanta, assieme all’Inter, ritengo che abbia molto di più rispetto a tutte le altre e anche a noi: hanno una rosa consolidata da anni, si sono rinforzati e hanno quasi due squadre. Ritengo che siano le favorite per lo scudetto, poi ci sono le outsider come noi. Il campionato è anomalo finora, vista la classifica molto stretta in alto: mancano i punti del Milan così come la Juventus, torneranno su. Sarà una lotta fino alla fine e speriamo di sorridere tutti assieme».