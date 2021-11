Oriali: «Inter, contro Mourinho sfida non facile. Felice del suo ritorno»

Oriali, ex dirigente e team manager dell’Inter, ha parlato della sfida di sabato prossimo tra Mourinho e l’Inter. L’ex tecnico nerazzurro affronterà infatti i nerazzurri per la prima volta da avversario

PASSATO E PRESENTE – Lele Oriali è intervenuto al Golden Foot Legend Award a Montecarlo. Queste le sue parole a Sky Sport: «Mi fa un bell’effetto vedere nuovamente Mourinho in Italia, su una panchina diversa da quella dell’Inter, non vedo perché non debba essere così Sono felice per José, sta facendo molto bene con la Roma, ma su questo non avevo dubbi. A breve i giallorossi affronteranno l’Inter, una situazione tutta da scoprire, non sarà semplice per i nerazzurri perché Mourinho ne sa una più del diavolo. Giocare contro un allenatore come lui è sempre molto complicato».