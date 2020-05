Oriali, doppia carica fino a Qatar 2022? Mancini chiede il via libera all’Inter – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” Lele Oriali potrebbe continuare ad occupare la doppia carica (Inter e Italia) fino al Mondiale 2022 in Qatar su richiesta di Roberto Mancini. I nerazzurri potrebbero non opporsi alla richiesta.

DOPPIA CARICA – Lele Oriali potrebbe continuare ad occupare una doppia carica tra Inter e Italia fino al Mondiale in Qatar. In realtà il doppio incarico tra Inter e Italia si sarebbe dovuto concludere al termine degli Europei 2020, ma l’emergenza sanitaria ha di fatto posticipato il tutto fino al 2021. Appena un anno dopo, l’Italia di Roberto Mancini dovrebbe inoltre disputare il Mondiale in Qatar, per questo motivo l’ex nerazzurro vorrebbe chiedere il via libera all’Inter almeno fino al termine della competizione 2022. La dirigenza non dovrebbe opporsi a questa scelta visti i buoni rapporti con la Nazionale, Antonio Conte inoltre sa benissimo dell’importanza di Oriali all’interno di uno spogliatoio, capace di curare i rapporti tra staff e giocatori.

Fonte: Tuttosport.