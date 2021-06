Oriali, dopo gli Europei la scelta sul futuro. L’Inter attende: gli scenari – TS

“Tuttosport” fa il punto sul futuro di Gabriele Oriali, legato ancora all’Inter fino al 30 giugno prossimo. Dopo gli Europei arriverà una decisione definitiva per il futuro. L’addio di Conte ha complicato le cose

TERREMOTO – L’addio improvviso di Antonio Conte ha creato parecchi problemi all’Inter, soprattutto di natura sussidiaria. Rimane in bilico anche il futuro di Gabriele Oriali, figura fondamentale nel gruppo nerazzurro che è tornato a sollevare un titolo. Qualora Conte fosse rimasto, non ci sarebbero stati dubbi sul rinnovo di Oriali che, al momento, ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno prossimo.

BIVIO – L’ex bandiera della nazionale è impegnato con l’Italia di Roberto Mancini. Proprio per questo motivo, i discorsi sul suo futuro sono rimandati alla fine degli Europei. L’Inter attende una decisione definitiva ma non vuole dare incombenze a Simone Inzaghi: deciderà Oriali se restare o no, e avrà lui la responsabilità di questa scelta. Secondo “Tuttosport”, però, l’addio di Conte e il rinnovo di Roberto Mancini con l’Italia (fino al 2026) potrebbero essere due incentivi cruciali per Oriali, che potrebbe legarsi totalmente all’azzurro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino