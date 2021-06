Oriali detta 2 regole in Nazionale in attesa di decidere il suo futuro all’Inter

Oriali ha fatto un discorso alla squadra azzurra indicando le due regole fondamentali in vista dell’Europeo. L’attuale team manager della Nazionale Italiana, che deve ancora decidere se continuare la sua avventura all’Inter con Inzaghi, lavora sul gruppo del CT Mancini.

FUTURO INCERTO – Lele Oriali è stato una figura chiave nell’ultima stagione dell’Inter. Il suo ruolo di collegamento tra la società e i giocatori ha aiutato a risolvere parecchie situazioni delicate. La sua posizione però è in dubbio al momento. Deve ancora decidere se continuare l’avventura in nerazzurro o concentrarsi solo sulla Nazionale Italiana del CT Roberto Mancini. La società e Simone Inzaghi lo vorrebbero tenere, ma la decisione finale sarà la sua (vedi focus).

DUE REGOLE – Per il momento, l’unica cosa che conta è il campo. Oriali ha le idee piuttosto chiare in merito e ha voluto spiegarlo anche ai giocatori della rosa azzurra, come ripreso da “Sport Mediaset”. Due le regole, semplici e dirette. La prima riguarda il mercato. Testa solo sulla Nazionale e sull’Europeo. Bisogna lasciare fuori tutto il resto, nessuna distrazione. La seconda prende di mira i social network. Il team manager azzurro vuole che i calciatori limitino i post al lavoro sul campo, lasciando fuori ogni altro pensiero. In attesa di decidere il suo futuro all’Inter, Oriali traccia la strada per quello dell’Italia.