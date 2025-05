Orgoglio Monza, già retrocesso vince con l’Udinese! A segno Keita

Il Monza batte l’Udinese 2-1 al Bluenergy Stadium. Va a segno l’ex Inter Keita che nel finale regala i tre punti alla squadra di Nesta già retrocessa.

BLITZ MONZA – La domenica di Serie A si apre con un match tra due squadre senza obiettivi: ossia l’Udinese di Kosta Runjaic, salvo ormai da un pezzo, e il Monza di Alessandro Nesta, che ha ricevuto la matematica retrocessione in Serie B nell’ultimo turno perdendo con l’Atalanta. Si tratta di una partita che si gioca per onorare la stagione. Nel primo tempo, le occasioni sono poche e sono tutte di marca friulana. Al 18′ ci prova Hassane Kamara con una conclusione di mezza rovesciata. Bella coordinazione, ma il pallone va al lato. Al 26′, solita percussione palla al piede di Oumar Solet, che arriva quasi a ridosso dell’area di rigore del Monza, calciando poi col destro, ma Pizzignacco c’è. La partita si stappa nel secondo tempo: dopo sei minuti arriva il gol di Caprari. L’attaccante a segno di petto dopo il palo di Birindelli. L’Udinese però non ci sta. Al 58′ ci prova Lucca di testa e al 74′ lo stesso attaccante friulano trova un grandissimo gol di controbalzo. Ma nel finale, in modo clamoroso, il Monza trova il gol vittoria con Keita Balde.

UDINESE-MONZA 1-2

51′ Caprari, 74′ Lucca, 89′ Keita