Ordine: «Uscire dal Mondiale per l’Inter sarebbe una manna dal cielo»

Ordine ritiene che l’Inter debba uscire dal Mondiale per Club per staccare un po’ e riprendersi. Ecco come ha spiegato il giornalista. Ai nerazzurri basta un punto per andare agli ottavi.

USCIRE UNA MANNA DAL CIELO – Ospite negli studi radiofonici di Radio 24, durante il format Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato del momento dell’Inter al Mondiale per Club. Ecco cos’ha detto a tal proposito. E in particolar modo, secondo il giornalista di fede rossonera, i nerazzurri dovrebbe uscire dal Mondiale: «Se questa fosse l’intenzione sarebbe grave, se invece fosse la conseguenza dello stato attuale… Sull’Inter bisogna essere realisti. In quanto ha preso una botta in testa tremenda, e mettendola in relazione anche con le prime esibizioni, ci sono ancora le cicatrici molto evidenti. Da una parte sarebbe un colpo brutto, dall’altro una fortuna per la prossima stagione. Se noi mettiamo la finale di Istanbul che pur persa ha dato consapevolezza e sicurezza, quella di Monaco è un terremoto molto interno che ha scavato delle buche profonde. E se la porteranno dietro per molto tempo. Quindi staccare con riposo per 3-4 settimane sarebbe manna caduta dal cielo». I nerazzurri nella notte tra mercoledì e giovedì giocheranno contro il River Plate. Entrambe le squadre hanno 4 punti in classifica.