Ordine: «Thuram e Theo Hernandez, rientro opposto! Il problema»

Il Milan ha malamente perso 2-1 a Parma sabato, evidenziando grossi problemi di tenuta difensiva già mostrati col Torino all’esordio. Mentre l’Inter ha battuto il Lecce e staccato i rossoneri. Ordine, in collegamento con Il Processo di Sportiva su Radio Sportiva, mette a confronto Thuram e Theo Hernandez.

I RIENTRI – Questo inizio di Serie A è contrassegnato da diverse squadre incomplete. Per via di un mercato impazzito e aperto fino a venerdì notte, certo, ma anche perché molti giocatori sono tornati solo tra fine luglio e inizio agosto per gli impegni con le nazionali. Europei soprattutto, ma anche Copa América. C’è chi come Marcus Thuram ha iniziato in maniera interessante, chi invece come Theo Hernandez ha avuto problemi. Proprio su di loro si esprime Franco Ordine.

Ordine non incolpa le nazionali per le differenze fra Thuram e Theo Hernandez

IL CONFRONTO – Così Ordine: «Il calciatore più in forma dell’Inter è Thuram. Anche lui è tornato da poco dall’Europeo, seppur giocato male. Theo Hernandez è tornato anche lui tardi dall’Europeo, l’ha giocato da 6-6,5, ma sembra la pallida controfigura. Il problema di fondo secondo me è in parte fisico e non ancora di una perfetta sintonia tra quelolo che vuole e chiede Paulo Fonseca e quello che chiedono i giocatori del Milan».