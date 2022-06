Ordine su Lukaku: «Inter come Cassano: chapeau! E date le condizioni…»

Ordine commenta il ritorno di Lukaku all’Inter facendo notare che si tratta di un grande colpo per via della difficile situazione finanziaria della società nerazzurra. Il noto giornalista sportivo, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, parla anche della reintroduzione dello spareggio Scudetto in Serie A (vedi video)

OSCAR DEL MERCATO – Alle parole di Fabrizio Biasin (vedi dichiarazioni) risponde il collega Franco Ordine: «Secondo me, in tutta questa vicenda, bisogna dire come Antonio Cassano – “chapeau!” – dinanzi all’operato dell’Inter. Date le condizioni, che sappiamo bene, tenendo conto di due fattori, aver organizzato e allestito questo po’ po’ di mercato che potenzia in maniera importante l’attacco e ringiovanisce un po’ la rosa… Queste sono, obiettivamente, operazioni che fanno parte dell’Oscar del Mercato 2022! Poi vedremo alla fine chi partirà. E la rosa finale… L’operazione dell’anno scorso è stata fatta nell’interesse di Lukaku ma anche dell’Inter eh!». Infine, Ordine torna su una polemica fresca fresca: «La proposta dello spareggio Scudetto è stata fatta dall’Inter, che poi è stata approvata. Non c’è nessun vantaggio ma è più giusto così anche secondo me». Queste le parole di Ordine a giustificazione del suo ultimo attacco “social” nei confronti della società nerazzurra.