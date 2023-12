Ordine: «Stupito dalla ripresa delle discussioni sui conti Inter! Un motivo»

Ordine non è d’accordo con chi ipotizza scenari negativi nei confronti dell’Inter. Anzi: il giornalista fa notare come non ci siano elementi per sostenere difficoltà insormontabili. Le sue parole a Tutti Convocati, su Radio 24.

MA QUALE FALLIMENTO! – Sull’onda di quanto detto da Fabrizio Biasin, anche Franco Ordine non sta dalla parte di chi contesta i conti dell’Inter: «Io sono rimasto molto stupito dal fatto che è ripreso questo dibattito. Secondo me l’unica spiegazione psicologica, visto che onestamente non è cambiato nulla rispetto all’ultimo bilancio dell’Inter, del fatto che sia tornato a galla questo argomento è nella risposta – obiettivamente un po’ indecifrabile – che ha dato il procuratore sportivo della FIGC Giuseppe Chiné. Il quale ha detto che non poteva rispondere sull’argomento delle squadre che hanno milioni di debiti».