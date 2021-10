Ordine: «Spero che Milan faccia come Inter scorso anno. No terzo posto»

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ritiene che il Milan dovrebbe fare come l’Inter e non arrivare terza classificata in Champions League

TERZO POSTO − Il pensiero di Ordine sulla terza piazza nel girone di Champions League: «L’Inter lo scorso anno, avendo solo una competizione ha cambiato marcia e ha staccato tutti gli altri dietro. Il Milan deve fare questo, meglio non arrivare terza. Avere una settimana libera per preparare la partita è un vantaggio per il campionato». I nerazzurri lo scorso hanno chiuso il proprio girone di Champions League con soli cinque punti in classifica, terminando ultima.